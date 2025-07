Le tre Lazio di Sarri: si studiano le alternative sul modulo

RASSEGNA STAMPA - Il primo test del precampionato contro la Primavera ha visto la Lazio scendere in campo con il 4-3-3, marchio di fabbrica di Maurizio Sarri, che è voluto ripartire proprio dal modulo utilizzato durante la sua prima esperienza in biancoceleste. Rispetto a quella squadra, il tecnico ha evidenziato una minore qualità tecnica di quella attuale, ma una superiorità del punto di vista fisico, su cui puntare nel corso della stagione.

L'unico pilastro dal quale non intende prescindere sarà la difesa, rigorosamente a quattro. Per il resto, sono tanti i dubbi di Mau, sia dal punto di vista dello schieramento tattico, sia per quanto riguarda i singoli interpreti, con diversi ballottaggi aperti. Come si legge sul Corriere dello Sport, un tentativo di cambiare sistema di gioco c'è stato, con l'utilizzo di un 4-1-2-1-2 a rombo. Un'altra possibilità messa al vaglio dal tecnico, inoltre, è quella di impiegare il 4-2-3-1 brevettato da Baroni lo scorso anno. Nel ruolo di regista ci sarà da scegliere tra Rovella e Cataldi, con quest'ultimo leggermente favorito, per ora, a causa della profonda conoscenza con Sarri.

Oltre all'intoccabile Guendouzi, il centrocampo verrà poi completato da uno tra Vecino e Dele-Bashiru, oggetto ancora semi sconosciuto al Comandante.In una stagione che parte con tutte le difficoltà del caso, Sarri sembra intenzionato a ripartire da una base solida di certezze, schierando, almeno inizialmente, i suoi in campo come era solito fare in passato. Sono diverse le pedine che ha ritrovato a Formello e il non dover ricominciare completamente da zero sarà un vantaggio non da poco.

