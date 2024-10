SARTORIA DEL VIAGGIO PER UNA VACANZA SENZA PREOCCUPAZIONI. IN ARRIVO ANCHE L'APP

Vuoi organizzare la tua vacanza al meglio? Vuoi scoprire angoli del mondo nuovi seguiti da professionisti che ti guidano dal primo all'ultimo momento? Sartoria del Viaggio fa al caso tuo. L'agenzia segue ogni dettaglio del tuo viaggio. Non è finita qui perché in arrivo c'è anche la nostra applicazione.

Anche l'edizione romana de La Repubblica ha elencato tutti i dettagli della nostra app. Ecco un estratto del loro articolo "Il vero fiore all’occhiello della Sartoria del Viaggio è la loro app, un assistente di viaggio digitale che ti accompagna in ogni tappa della tua avventura. Qui puoi fare il conto alla rovescia per la partenza, avere tutti i documenti di viaggio a portata di mano — check-in, prenotazioni di hotel, tutto in un click. Basta con lo stress di cercare conferme e voucher tra decine di email: la tua vacanza inizia senza preoccupazioni!".

Di seguito poi restano attive i nostri pacchetti per le nostre super esperienze in California e Polinesia.

Esplorazione e Glamour in California

Il viaggio inizia con un tour on the road attraverso la California. I viaggiatori avranno l'opportunità di esplorare le città più affascinanti della Pacific Coast. Los Angeles, la città delle stelle, offre attrazioni come Hollywood e i famosi studios, mentre località come Santa Monica e Venice Beach sono icone della cultura pop, famose per serie TV come "The O.C." e "Baywatch". San Diego, spesso sottovalutata, sorprende con la sua atmosfera tranquilla e ricca di storia. È un luogo ideale per gli appassionati di baseball e per chi desidera scoprire le sue attrazioni culturali. La vicinanza con Tijuana aggiunge un ulteriore tocco di avventura al viaggio. San Francisco, con le sue strade in salita e la famosa corsa sul Golden Gate Bridge, offre un'esperienza romantica e caratteristica. Il viaggio prosegue poi verso i parchi naturali come il Sequoia National Park, Yosemite, Monument Valley e Antelope Canyon, culminando con un'emozionante notte a Las Vegas e un sorvolo in elicottero del Grand Canyon.

Il Fascino della Storia Americana: la Route 66

Un aspetto unico del "viaggio su misura" di Sartoria del Viaggio, è la possibilità di percorrere la Route 66, testimone di oltre 300 anni di storia americana. Un tempo l'unica strada che collegava Washington a Santa Monica, oggi rappresenta un'icona della cultura americana.

Rilassamento in Polinesia Francese

Dopo aver percorso centinaia di chilometri in California, i viaggiatori possono concludere il loro viaggio in Polinesia Francese. Qui, in formula all-inclusive, potranno godersi il mare cristallino, nuotare con squali e mante e rilassarsi in un contesto paradisiaco.

Esperienze Uniche e Servizi Personalizzati

Il tour offre esperienze uniche come voli in elicottero, soggiorni in ranch, case di vetro e persino matrimoni gogliardici a Las Vegas con Elvis. Una guida personalizzata con consigli pratici su come muoversi in America è inclusa, con suggerimenti sui luoghi più autentici e ristoranti tipici. Grazie a contatti diretti in loco, i viaggiatori possono godere di prezzi unici in Polinesia Francese.

Questo viaggio rappresenta una combinazione perfetta di avventura, cultura, storia e relax. È l'opportunità ideale per scoprire la varietà e la bellezza del mondo in compagnia di chi si ama.

