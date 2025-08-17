Serie A | Como - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
Archiviata la pre season, la Lazio può rivolgere la propria attenzione all'inizio del campionato. Nel match valido per la prima giornata di Serie A, in programma alle 18:30 di domenica 24 agosto, i biancocelesti saranno ospiti del Como, reduce dal decimo posto dello scorso anno e rinforzatosi con un mercato importante. La sfida verrà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn (in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console) sia su Sky nei canali dedicati.
