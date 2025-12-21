Serie A | Gol e un punto a testa: è pari tra Cagliari e Pisa
Un lunch match ricco di reti quello andato in scena alla Domus Arena nella gara tra Cagliari e Pisa che si è concluso in parità.
Parte meglio la squadra di Gilardino che passa in vantaggio allo scadere del primo tempo con il rigore trasformato da Tramoni. Nella ripresa è però il Cagliari a fare la gara e a rimontare lo svantaggio trovando prima la rete del pari con Folorunsho e poi quella del 2-1 con Kilicsoy.
Nel finale arriva però la beffa perché al 90esimo è Moreo a siglare la rete del 2-2 definitivo. Un punto a testa quindi con il Cagliari che sale a 15 mentre il Pisa tocca quota 11 ma rimane al penultimo posto in classifica.
