PRIMAVERA | Milan - Lazio 0-1: Serra tiene vivo il sogno playoff
La Lazio Primavera vince ancora. Al termine di un match all’insegna del nervosismo, la squadra di Punzi batte 0-1 il Milan e porta a casa il suo quarto successo di fila, continuando ad inseguire il sogno playoff. Dopo aver sbloccato il risultato al terzo minuto di gioco grazie alla rete di Serra, i biancocelesti concludono in vantaggio un primo tempo contraddistinto dalle espulsioni di Farcomeni e Lontani. Nella ripresa, i rossoneri non riescono a superare un Pannozzo in grande spolvero e terminano la gara in nove uomini per il rosso estratto a Colombo. Grazie a questa vittoria, la Lazio sale, così, a quota 34 punti, andando momentaneamente a -2 dal sesto posto.
Primavera 1 | 24ª giornata
Sabato 7 febbraio 2026, ore 13:00
Centro Sportivo Peppino Vismara, Milano
MILAN: Bouyer; Nolli (78' Petrone), Cullotta, Colombo, Tartaglia (83' Zaramella); Cisse (46' Dotta), Mancioppi (46' Pandolfi), Perera; Scotti, Domnitei (74' Vechiu), Lontani. A disp.: Catalano, Del Forno, Grassini, Perina, Mazzeo, Angelicchio. All.: Giovanni Renna.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (46' Calvani), Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (66' Santagostino), Farcomeni, Gelli (83' Milillo), Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes (66' Sulejmani). A disp.: Bosi, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Teghille (sez. Collegno)
Assistenti: Morea - Bettani
Marcatori: Serra (3', L).
Ammoniti: Cuzzarella (L), Gelli (L), Tartaglia (M), Nolli (M), Cullotta (M), Bordoni (L).
Espulsi: Lontani (M), Farcomeni (L), Colombo (M).
Recupero: 4' pt, 3' st.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplice fischio! La Lazio Primavera batte 0-1 contro il Milan.
90'+1' - Ultima sostituzione per Punzi: Montano prende il posto di Serra.
90' - Il IV Uomo segnala tre minuti di recupero
87' - Ferrari sfiora il raddoppio: il suo destro da fuori esce a pochi centimetri dal palo.
83' - Un cambio per parte: fuori Gelli e dentro Milillo nella Lazio, Zaramella al posto di Tartaglia nel Milan.
81' - Ammonito anche Bordoni per una trattenuta su Petrone.
80' - Ci prova il Milan. Pernaselci mura una conclusione di Scotti e sulla respinta Pandolfi conclude alto.
78' - Altro cambio per i padroni di casa: fuori Nolli, dentro Petrone.
77' - Dotta gira di testa verso la porta e impegna Pannozzo che si rifugia in angolo.
74' - Sostituzione per Renna: Vechiu entra al posto di Domnitei.
73' - Milan in nove uomini! Colombo scalcia Bordoni a palla lontana e l'arbitro estrae il terzo rosso di giornata dopo essersi consultato con il suo assistente.
69' - Ancora un giallo lato Milan: Cullotta stende Sulejmani e viene ammonito.
66' - Doppio cambio per Punzi: Sulejmani e Santagostino prendono il posto di Sana Fernandes e Battisti.
63' - Palo Milan! Nolli pesca sul secondo palo Tartaglia, che colpisce di testa centrando la parte esterna del legno.
61' - Ammonito anche Nolli per una trattenuta su Cuzzarella.
60' - Perera conclude da fuori col sinistro e trova un'altra grande risposta di Pannozzo, che con un colpo di reni alza il pallone sopra la traversa.
55' - Tartaglia ferma una ripartenza biancoceleste stendendo Sana Fernandes: Teghille lo ammonisce.
54' - Pannozzo miracoloso! Sugli sviluppi di un corner, Colombo gira il pallone col tacco da pochi passi, ma il riflesso prodigioso del portiere biancoceleste tiene il risultato sullo 0-1.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Primo cambio anche per la Lazio: Calvani prende il posto di Ciucci.
46' - Prime due sostituzioni lato Milan: dentro Pandolfi e Dotta, fuori Mancioppi e Cisse.
PRIMO TEMPO
45'+4' - Finisce il primo tempo: 0-1 all'intervallo.
45'+3' - Tartaglia scappa a Gelli che lo trattiene per la maglia: giallo anche per lui.
45' - Concessi quattro minuti di recupero.
34' - Lazio e Milan in dieci uomini! Farcomeni interviene duro su Lontani e dal contrasto nasce una rissa. L'arbitro estrae un rosso per parte espellendo i due protagonisti.
30' - Lontani trattiene Serra per la maglia: primo giallo anche per i padroni di casa.
22' - Gelli rientra sul sinistro e conclude a giro: Bouyer si allunga e respinge in angolo.
14' - Rossoneri vicini al pari: Scotti trova col tacco Nolli, che da pochi passi incrocia senza trovare la porta.
5' - Cuzzarella perde la sfera scivolando e è costretto a fermare il pallone con la mano per evitare la ripartenza rossonera. L'arbitro estrae il primo giallo del match.
3' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Bouyer para su Cuzzarella e sulla respinta si fionda Serra: l'attaccante fallisce clamorosamente il tap-in a porta vuota centrando la traversa, ma riesce a spingere la ribattuta in rete di testa sbloccando subito la gara.
1' - Subito Milan pericoloso! Mancioppi trova in area Domnitei, che conclude sul primo palo e trova la risposta con i piedi di Pannozzo.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Milan - Lazio Primavera, gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Grazie agli ultimi tre successi consecutivi, la squadra di Punzi è rientrata a pieno diritto nella corsa alla zona play-off, ora distante solamente cinque lunghezze. Di fronte ci saranno i rossoneri di Renna, reduci da un pesante ko per 4-1 contro il Verona e appaiati in classifica proprio ai biancocelesti con 31 punti. Appuntamento alle ore 13:00 per il calcio d'inizio.