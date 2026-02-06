Fabiani su Guendouzi: "Quando stava alla Lazio faceva..."
Durante la conferenza stampa di Fabiani a Formello, il direttore sportivo della Lazio ha parlato della cessione di Guendouzi attaccando il giocatore francese per alcuni comportamenti. Di seguito le sue parole.
“Guendouzi non è stato sostituito? Sono punti di vista. È il campo che giudicherà. Ho un grande rapporto con Guendouzi, il giorno dopo che è andato via però è diventato un discepolo di Maria Coretti. Dentro la Lazio in realtà è uno scassacazzi, si fa buttare fuori, fa come gli pare. Quella non è obiettività. Guendouzi è andato via perché l’ha deciso e voluto lui, io non trattengo nessuno così come Romagnoli".
