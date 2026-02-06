Lazio, Fabiani: "Pedraza ha firmato. Abbiamo un accordo con Diogo Leite"
06.02.2026 12:50 di Christian Gugliotta
Intervenuto in conferenza stampa, il diretto sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha annunciato la firma di Alfonso Pedraza con la Lazio, chiarendo anche di aver raggiunto un accordo di massima per l'arrivo di Diogo Leite in estate.
"Per completare il discorso del mercato in entrata c'è anche l'accordo chiuso con tanto di contratto firmato da Pedraza. A luglio vestirà la maglia della Lazio. Diogo Leite l'abbiamo invece seguito, ci abbiamo parlato, ha avuto un infortunio di 6-7 settimane di stop, c'è un accordo di massima con il suo avvocato. Vediamo a stretto giro se vorrà anche lui legarsi alla Lazio così come doveva farlo prima della fine del mercato e prima dell'infortunio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.