Lazio, Pedro ci riprova: contro la Juve l'occasione per la conferma

RASSEGNA STAMPA - Saranno gli ultimi mesi con la maglia della Lazio. Poi Pedro Rodriguez dirà addio alla Capitale e deciderà cosa fare del suo futuro. Il ritiro è una possibilità che sta prendendo in considerazione. Si riavvicinerebbe alla famiglia e potrebbe iniziare a studiare per l'inizio di una nuova carriera, sempre nel mondo del calcio. Ma non c'è fretta. La leggenda del calcio spagnolo non vuole accelerare le tappe e prima di tutto spera di poter concludere nel migliore dei modi la sua parantesi biancoceleste.

PEDRO CONTRO IL GENOA - Il gol contro il Genoa è stato importante per i tre punti. Finalmente all'Olimpico si è rivisto un calciatore che, a sprazzi, ha ricordato quello della passata stagione. Vuoi per l'anagrafica, vuoi per questioni tattiche, quest'anno Pedro non è mai riuscito a tornare ai livelli della passata stagione. Quella che molti tendono a chiamare 'il canto del cigno'. L'ultimo ballo, prima dell'addio. Forse è davvero così, forse no. Difficile a dirsi quando devi fare i conti con l'eterno talento di Pedro. Il numero 9 della Lazio è un calciatore al quale diventa impossibile rinunciare, anche se le condizioni atletiche o il rendimento tecnico non sono di altissimo livello.

PEDRO IN CAMPO CONTRO LA JUVE - Pedro contro la Juve potrebbe tornare titolare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'ex Chelsea e Barcellona spera in un'altra chance dal 1' all'Allianz Stadium. E non è un'opzione da escludere. La sua attitudine, il lavoro costante sul campo, sono delle garanzie per un allenatore che ne ha saputo sfruttare a pieno le caratteristiche. Tra Sarri e Pedro c'è sempre stato un rapporto speciale e nell'ultimo anno alla Lazio è un bene che sulla panchina biancoceleste ci sia lui. 'Pedrito' sa come giocarsi le sue carte con il Comandante. Sa di essere un giocatore centrale nel club. Anche se non più devastante. Contro il Genoa ha giocato d'astuzia e di sacrificio. Ha gestito il pallone con sagacia, è stato una spina nel fianco della squadra di De Rossi. Domenica dovrà giocare sulle difficoltà della Juve. Sarri ci crede. Pedro vuole rispondere presente.