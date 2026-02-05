Calciomercato Lazio | Schjelderup - Parma, Cherubini: "Non era facile..."
05.02.2026 16:15 di Simone Locusta
Federico Cherubini, CEO del Parma, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della finestra invernale di calciomercato. Uno dei temi al centro della conferenza è stata la trattativa per Andreas Schjelderup, calciatore del Benfica finito nei radar anche della Lazio. Di seguito le parole di Cherubini sulla trattativa sfumata:
"Rispetto a Schjelderup, Pettinà ha condotto la trattativa dai primi giorni di mercato: non era facile e nel corso del tempo le difficoltà sono aumentate. Ci è mancato la possibilità di chiudere ma non perché è mancata la nostra volontà. Queste cose succedono abitualmente, tanti obiettivi sfumano. Sul tema dell'età, lo dico da sempre: non mi piace che la nostra età diventi un alibi per questo gruppo".
