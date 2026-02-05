WOMEN | Cetinja ceduta in prestito allo Zurigo: il comunicato della Lazio
05.02.2026 17:30 di Simone Locusta
Sara Cetinja, portiere classe '99 della Lazio Women, è stata ceduta in prestito allo Zurigo dopo l'esperienza alla Fiorentina. Di seguito il comunicato del club biancoceleste:
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica che Sara Cetinja ha concluso il prestito con l’ACF Fiorentina. Contestualmente, il Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni della calciatrice serba alla società svizzera FC Zürich".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.