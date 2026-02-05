Lazio, i dubbi di Mattei: "Leite e Pedraza non sono giovanissimi..."

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha spiegato le sue titubanze in merito alla strategia di mercato biancoceleste, in particolare sui probabili arrivi a zero di Leite e Pedraza. Inoltre, ha anche detto la sua preferenza sulla prossima avversaria in Coppa Italia nel caso in cui si superasse il Bologna e sulla risposta mediatica della protesta. Di seguito le sue parole:

JUVE O ATALANTA IN COPPA ITALIA - "Quale avversario sarebbe meglio affrontare in coppa tra Juventus e Atalanta? Forse la Juve perché le big, vedi l’Inter ieri sera, fanno un po’ di turnover in questo momento della competizione, hanno altre priorità".

LEITE E PEDRAZA - "Il mercato fatto dalla Lazio non ha tenuto conto delle esigenze. Mi sembra che ci siano tante incongruenze in questa sessione. La rosa sarà anche ringiovanita, ma per l’estate sono già stati contattati due parametri zero che non sono giovanissimi. Diogo Leite è un classe ’99, Pedraza compie 30 anni ad aprile".

PROTESTA - "Gli organi di informazione non potevano rimanere indifferenti a ciò che sta accadendo nel mondo-Lazio, ecco perché ora c’è un risalto maggiore".