Lazio, Dia e Lazzari a rischio per la sfida contro la Juve: i dettagli
05.02.2026 12:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Brutte notizie in casa Lazio. Domenica andrà in scena un match importante a Torino, dove i biancocelesti affronteranno la Juventus di Spalletti. Una trasferta quasi proibitiva, soprattutto considerando il momento di forma dei bianconeri.
Una gara resa ancora più dura dalle assenze, che potrebbero aumentare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri rischia di dover fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, i quali si sono fermati a causa di problemi muscolari.
I due sono ora a rischio per la sfida contro la Juventus, riducendo ancora di più le scelte per il tecnico. La speranza è quella di riuscire a recuperarli in extremis.