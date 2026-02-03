Lazio, il tifo organizzato: "Non acquistate i biglietti per l'Atalanta" - FOTO

03.02.2026 13:55 di  Mauro Rossi   vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tifo organizzato della Lazio ha pubblicato su Instagram le direttive della contestazione per la prossima partita in casa contro l'Atalanta. Di seguito il testo e il post.

"14 FEBBRAIO 2026

LAZIO - ATALANTA

Invitiamo tutti i Laziali non abbonati a

NON acquistare i biglietti fino a giovedì, giorno in cui uscirà il comunicato con la decisione presa dai gruppi organizzati.

PER AMORE DELLA LAZIO!

I Gruppi del Tifo Organizzato".