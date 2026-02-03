Juve, Yildiz salta la Lazio? Il punto sulle sue condizioni
La Juventus perde il suo giocatore più talentuoso, ma i tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo. Uscito dal campo contro il campo durante la sfida contro il Parma, Kenan Yildiz si è sottoposto agli esami del caso per comprendere la natura dell'infortunio, i quali avrebbero evidenziato un sovraccarico all'adduttore della coscia sinistra: niente lesione ma comunque una situazione da monitorare e valutare giorno per giorno.
Il talento turco mette nel mirino il derby d'Italia contro l'Inter, in programma sabato 14 febbraio, a San Valentino. Non è detto però che il numero dieci bianconero non riesca a tornare anche prima: secondo quanto riportato da Sportmediaset, Yildiz sarà costretto a saltare il match di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma giovedì 5 febbraio, ma potrebbe avere qualche chance di rientro in occasione della sfida contro la Lazio di domenica 8 febbraio, ma resta una possibilità remota.
Rimane comunque complicato immaginare un suo rientro al 100%, bisognerà capire anche se Spalletti vorrà rischiarlo contro i biancocelesti oppure preservarlo. In ogni caso, al suo posto sarà pronto il nuovo acquisto Jeremie Boga.