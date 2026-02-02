Calciomercato Lazio | Nuovo tentativo per Frattesi: ecco l'offerta
02.02.2026 12:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Altro tentativo per Davide Frattesi. La Lazio ci ha riprovato dopo la prima offerta (per un totale di 25 milioni) rifiutata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste ora avrebbe fatto una nuova proposta all'Inter da 30 milioni di euro, sulla base di un prestito con obbligo condizionato. Il club nerazzurro, però, ha fatto nuovamente muro. Per l'ex Sassuolo si era fatto avanti anche il Nottingham Forest in Premier League: l'opzione è stata esclusa dopo che l'Inter non ha trovato l'accordo con il Liverpool per Jones.