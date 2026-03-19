Bologna - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione
19.03.2026 12:05 di Mauro Rossi
Nuova gara di campionato alle porte per la Lazio, che domenica 22 marzo sarà impegnata alle ore 15 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara in Emilia.
L’arbitro sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Gli assistenti saranno Berti e Laudato con Zanotti quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo con Giua come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Feliciani (sez. Teramo)
Assistenti: Berti - Laudato
IV Uomo: Zanotti
VAR: Di Paolo
AVAR: Giua