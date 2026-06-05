Italia, Chiellini: "Mancare tre Mondiali è dura da sopportare. Si è toccato il fondo"

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Giorgio Chiellini ha preso parola sul palco di "Emilia Romagna, la Sport Valley", panel di apertura del Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. L'ex difensore, oggi Director of Football Strategy della Juventus, è tornato anche sulla mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali. Queste le sue dichiarazioni:

"È chiaro che un pezzo ci manca: non nascondiamoci, mancare tre Mondiali di fila è un peso duro da sopportare, due di questi tre ce li ho ancora sulle spalle e me li sento nel profondo. C’è da recuperare un’identità smarrita, ma non è ancora tutto da buttare: il talento c’è, va coltivato meglio e credo che si debba tornare alle origini. Come Serie A abbiamo una responsabilità e una forza che altri non hanno. Si è toccato il fondo, speriamo di averlo toccato e di non poter andare ancora più in basso: c’è una volontà di un progetto condiviso e ci sono persone che hanno voglia di un percorso comune. Serve un progetto serio per cambiare marcia, senza nascondersi dietro al fatto che sia tutto bello”.