Calciomercato Lazio, Markmann salta l'esordio (e si avvicina): le cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un mercato all'ultimo smacco più che all'ultimo colpo in casa Lazio. Prima Asp soffiato dal Depor, poi Dominguez e infine Espì destinato alla Premier. Il senso d'impotenza è evidente. Le uniche operazioni chiuse sono state quelle a parametro zero (Doekhi e Pedraza). La prossima "chiudibile" sembra Markmann del Nordsjælland.

Gattuso aspetta il sostituto di Gila, non può essere Doekhi. E per quanto a Formello considerino un talento Markmann non può esserlo nemmeno lui. Eppure, la trattativa è calda. La Lazio, riporta Corriere dello Sport, proverà a chiudere in settimana per il centrale danese. La richiesta era 7 milioni con i bonus, l'offerta è a 5 milioni con i bonus. Cifra alta a prescindere, ancor di più per un ragazzo in scadenza nel 2027.

Markmann non è stato convocato per l’esordio in campionato di ieri, ufficialmente per fastidi fisici, forse un segnale di svolta. Fin qui ha giocato solo 38 partite con il Nordsjælland, ha appena fatto il salto in prima squadra. La Lazio è convinta dell’investimento economico e tecnico. Scelte che rischiano di ingigantire ulteriormente le difficoltà di Gattuso. In difesa ha Doekhi e Provstgaard. Gigot e Patric si sono fermati subito. Romagnoli c’è ma è come se non ci fosse. Il tecnico, nella prima amichevole, ha giocato con Marusic e Provstgaard, ieri con Bordon e Provstgaard. Numericamente e qualitativamente limiti intollerabili.

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