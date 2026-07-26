Lazio, le indicazioni di Gattuso per Lazzari: ecco cosa chiede al terzino

Gennaro Gattuso sta costruendo la sua Lazio. Il tecnico calabrese sta approfittando dei test pre-stagione per portare in campo quanto sta provando in allenamento. Nel corso della conferenza stampa di presentazione aveva svelato di volere una squadra alta nel baricentro e che portasse più uomini possibili nella trequarti avversaria per aumentare il peso offensivo.

Un'indicazione che nell'amichevole contro il Flaminia Civita Castellana si sta traducendo nella costante spinta dei terzini. "Sali Manu!" è una continua richiesta di Gattuso rivolta a Manuel Lazzari. Ogni volta che Rovella prende palla nella metà campo avversaria, infatti, il tecnico calabrese vuole che il 29 salga e attacchi lo spazio, aumentando di conseguenza il peso del proprio attacco.