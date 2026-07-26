Ex Lazio | Milan, ecco come sta Gila: l'esito degli esami dopo il Celtic

26.07.2026 10:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Milan, ecco come sta Gila: l'esito degli esami dopo il Celtic
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Sospiro di sollievo per tutto il Milan. Escluse lesioni per Mario Gila, come riportato dagli esami effettuati in mattinata dall'ex difensore della Lazio. Alla prima uscita in rossonero contro il Celtic, infatti, lo spagnolo aveva accusato un problema alla coscia destra. Fortunatamente si tratta solo di un risentimento al retto femorale, che gli permetterà di rientrare a disposizione nelle prossime settimane dopo un breve percorso di riposo e terapie. Partirà quindi per la tournée in Australia.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.