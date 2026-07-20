Lazio, da Zarate ad Artistico: l'elenco di tutti i primi marcatori estivi

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | AS COLOMBIA: “OPPORTUNITÀ LAZIO PER JAMES RODRIGUEZ” - FOTO CALCIOMERCATO LAZIO - Resta una pista difficilmente percorribile quella che vorrebbe James Rodriguez nel mirino della Lazio. Le potenziali alte richieste di ingaggio rimangono infatti un limite per le possibilità dei biancocelesti, che intanto continuano però a... CALCIOMERCATO LAZIO - Resta una pista difficilmente percorribile quella che vorrebbe James Rodriguez nel mirino della Lazio. Le potenziali alte richieste di ingaggio rimangono infatti un limite per le possibilità dei biancocelesti, che intanto continuano però a...