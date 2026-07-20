Lazio, da Zarate ad Artistico: l'elenco di tutti i primi marcatori estivi
Ecco il primo gol della Lazio dell'estate 2026. A segnare è stato Gabriele Artistico, che ha pareggiato momentaneamente (su rigore) l'allenamento congiunto contro la Primavera di Punzi, nella prima amichevole a Formello. A seguire l'elenco completo con tutti i primi marcatori dei ritiri, a partire dal 2008 quando a segnare la prima rete fu Mauro Zarate.
Precampionato 2008: Lazio - Rappr. Bellunese 7-0, primo marcatore Zarate;
Precampionato 2009: Lazio - Auronzo 10-0, primo marcatore Mauri;
Precampionato 2010: Lazio -Auronzo 9-0, primo marcatore Kozak;
Precampionato 2011: Lazio - Auronzo 16-0, primo marcatore Klose;
Precampionato 2012: Lazio - Auronzo 14-0, primo marcatore Candreva;
Precampionato 2013: Lazio - Auronzo 11-0, primo marcatore Kozak;
Precampionato 2014: Lazio - Auronzo 10-0, primo marcatore Rozzi;
Precampionato 2015: Lazio - Auronzo 14-0, primo marcatore Perea;
Precampionato 2016: Lazio - Auronzo 19-0, primo marcatore Djordjevic;
Precampionato 2017: Lazio - Auronzo 16-0, primo marcatore Keita;
Precampionato 2018: Lazio - Auronzo 20-0, primo marcatore Cataldi;
Precampionato 2019: Lazio - Auronzo 18-0, primo marcatore Correa;
Precampionato 2020: Lazio - Triestina 2-2, primo marcatore Acerbi;
Precampionato 2021: Lazio - Top11 Radio Club 103 10-0, primo marcatore Felipe Anderson;
Precampionato 2022: Lazio - Auronzo 21-0 , primo marcatore Basic;
Precampionato 2023: Lazio - Auronzo 16-0, primo marcatore Hysaj;
Precampionato 2024: Lazio - Auronzo 23-0, primo marcatore Castellanos; Precampionato 2025: Lazio - Lazio Primavera 3-0, primo marcatore Pedro. Precampionato 2026: Lazio - Lazio Primavera, primo marcatore Artistico.