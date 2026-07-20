Calciomercato Lazio | Icardi, c'è concorrenza: è seguito da due club messicani

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Mauro Icardi continua a far circolare rumors di mercato. Secondo quanto riportato da Tv Azteca, infatti, l'attaccante ex Inter sarebbe seguito con particolare interesse dai Tigres e dal Club America, due club del campionato messicano. Il giocatore argentino, attualmente svincolato, era stato accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio, ma è un'indiscrezione che non ha trovato mai alcuna conferma soprattutto considerati gli elevati costi dell'operazione completamente fuori dalla portata del club biancoceleste.