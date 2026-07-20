Mattei: "La Lazio sta facendo la questua in giro per il mondo. Secondo me, Floridi..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei commentando la conclusione dei Mondiali vinti dalla Spagna, per soffermarsi poi sulla presenza di Emanuele Floridi alla finale e sul possibile invito alla manifestazione che Infantino avrebbe rivolto a Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni: "In campo è stato un Mondiale vero, con arbitraggi a volte non all’altezza. Extra campo si è andati fuori dagli standard, la costruzione della competizione fuori dal campo non mi è piaciuta. La Spagna ha vinto con merito, è stata più squadra, forse Yamal deve ancora crescere. Probabilmente la finale più bella sarebbe stata Spagna-Inghilterra. Senza Messi, con molta probabilità, l’Argentina sarebbe arrivata ai quarti. Paredes ha avuto un atteggiamento che non si può accettare in nessun campo, specialmente durante questo torneo. Questo Mondiale allargato serve sempre più a fare i soldi che a divertire il pubblico."

"Floridi ieri non era in tribuna, era in una zona di stadio più simile ai distinti; era insieme ad un dirigente del Nasdaq. E mi dovrebbe spiegare anche perché stava con la maglia dell’Argentina. Secondo me, Floridi ha organizzato questa trasferta, la cosa dell’invito di Infantito a Lotito non è vera e la strategia era coinvolgere Lotito in questo viaggio perché sta cercando nuovi investitori, soldi. La Lazio sta facendo la questua in giro per il mondo”.