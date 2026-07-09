Pedraza alla Lazio: ecco la frase prima di entrare a Formello - VD
09.07.2026 11:32 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un tifoso a sbilanciarsi su quello che sarà il prossimo campionato, ha mostrato di avere buone sensazioni in vista della prima annata in biancoceleste. E ancora: "Se sono contento di stare qui? Sì, molto".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.