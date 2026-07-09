Liverani racconta Nesta: "Mise a rischio la sua lazialità per difendermi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Nel corso del lungo intervento al podcast Doppio Passo, Fabio Liverani è tornato a parlare dell'esperienza vissuta con la maglia della Lazio, ma soprattutto si è espresso su Alessandro Nesta e di quanto gli sia stato accanto in un momento difficile. Ecco le sue parole:

"Nel mio periodo più brutto, quello di un anno e mezzo, Nesta ha messo 'a repentaglio' la sua lazialità per difendermi. Ti racconto due episodi. Giocavamo a Venezia, io titolare. Due tifosi, per 20-25 minuti, mi hanno bersagliato. Sandro gli ha detto: 'Vedi che ha la maglietta come la nostra, deve giocare tra cinque minuti. Forse sarà il caso di non dirgli più niente'. E un'altra volta, quando perdiamo il derby in casa 5 a 1, prendiamo una contestazione devastante a Formello. La sera siamo usciti alle 9, non c'era quasi piàù nessuno. Lui mi disse: 'Non possiamo andare da nessuna parte, però possiamo stare insieme e mangiare insieme se stai da solo'. Quel giorno mi è stato vicino in un momento che per me era veramente complicato".