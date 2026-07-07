Calciomercato Lazio, si stringe per Dominguez. Di Marzio: "Blitz per chiudere"
CALCIOMERCATO LAZIO - La cessione di Gila al Milan ha fatto rimettere in moto una sorta di effetto domino che potrebbe portare, ben presto. Sergi Dominguez a Roma, sponda Lazio. Come anticipato, i contatti tra le parti sono ripresi, con i biancocelesti che sembrano intenzionati a definire quanto prima l'operazione. Si vuole chiudere, si vuole fare il prima possibile. Soprattutto per un calciatore che sostituirà uno dei titolarissimi della Lazio come Mario Gila, andando a comporre quella che sarà la retroguardia di Gattuso.
Come riferisce Gianluca Di Marzio su X, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta. "Possibile blitz in questi giorni della Lazio per chiudere l'operazione Sergi Dominguez", si legge sul profilo dell'esperto di calciomercato.