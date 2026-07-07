Lazio, Liverani e Lotito: "Il primo anno fu davvero difficile..."
Lunga e interessante intervista quella rilasciata da Liverani ai microfoni del podcast DoppioPasso. Tra i tanti temi toccati l'ex calciatore della Lazio ha parlato anche dell'arrivo di Lotito da presidente del club biancoceleste.
"Il primo Lotito era particolare. Entra con il suo modo in un mondo che lui non conosceva totalmente. Imprenditore 10 ma senza le conoscenze della gestione di uno spogliatoio. Il primo anno è stato davvero difficile. Quell’anno sia noi che la Roma abbiamo rischiato di retrocedere fino a due giornate dalla fine. Già nel secondo anno arriva Delio Rossi e arriviamo in Europa League”.
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