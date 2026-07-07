Calciomercato Lazio | Gila va al Milan: quanto guadagnerà il Real Madrid
Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan. La Lazio e il club rossonero nelle ultime ore sono riusciti a definire l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro. Una cifra che permetterà di respirare alle casse della società biancoceleste, nonostante una parte dovrà essere devoluta al Real Madrid.
In virtù dell'accordo trovato nell'estate del 2022, quando il classe 2000 ha lasciato la Spagna per trasferirsi a Roma, la Lazio dovrà versare il 50% del guadagno ottenuto sulla cessione di Gila.
Questo significa che, essendo stato pagato all'epoca 6 milioni di euro, la società biancoceleste riconoscerà al Real Madrid la metà della differenza tra il prezzo di cessione (30) e il prezzo di acquisto (6), per un totale di 12 milioni di euro. Saranno 18, invece, queli che la Lazio intascherà.