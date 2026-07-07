Calciomercato Lazio | Nuno Tavares respinge Porto e Besiktas: le ultime
07.07.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Un doppio corteggiamento andato a vuoto. È quello effettuato da Porto e Besiktas, che negli ultimi giorni si sono avvicinati (senza successo) a Nuno Tavares. Il terzino della Lazio non è stuzzicato da una partenza all'estero, almeno non in questi due club che sono interessati al suo profilo.
Per questo, come riportato da Il Messaggero, si giocherà il posto a sinistra con Pedraza, fin qui l'unico nuovo acquisto biancoceleste (arrivato a parametro zero dal Villarreal). Per il portoghese c'era stato anche un sondaggio della Fiorentina, che non ha trovato seguito. Attualmente la sua intenzione è quella di lavorare insieme a Gattuso a partire dal ritiro estivo di Formello.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.