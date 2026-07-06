Lazio, preso un nuovo giovane esterno: di chi si tratta
06.07.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovo giovanissimo che sbarca a Formello. Si tratta di Giovanni Scorzafave, esterno d'attacco classe 2012 che ha vissuto l'ultima stagione con la maglia Under 14 del Catanzaro. In totale ha messo a referto 12 gol e 8 assist in appena 13 presenze: è con questi numeri che si è guadagnato l'interesse di tante squadre, tra cui proprio la Lazio che è riuscita ad assicurarselo. A riportarlo è Gazzetta Regionale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.