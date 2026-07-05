Il Fatto Quotidiano | Lotito sentito a Roma: "Regia per far finire la Lazio in mani ignote"

Fonte: Il Fatto Quotidiano

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© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

«C'è una regia che vuole destabilizzare la Lazio e farla finire in mani ignote». È uno dei concetti chiave che, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Claudio Lotito ha ribadito lo scorso 30 giugno ai pm, quando il senatore di Forza Italia è stato sentito per diverse ore negli uffici della Procura di Roma.

Il contesto è quello di un'ampia inchiesta per i reati di aggiotaggio, atti persecutori e tentata estorsione proprio nei confronti del presidente della Lazio. Lotito è stato ascoltato in qualità di persona offesa e ha ripercorso diversi aspetti che, a suo dire, resterebbero poco chiari nella protesta della tifoseria. Da un lato i presunti collegamenti con la criminalità organizzata, dall'altro l'ipotesi di una «regia terza ed esterna», come messo a verbale, «tesa a destabilizzare economicamente l'asset societario della S.S. Lazio, minando la sua stabilità finanziaria e azionaria».

Con i magistrati, prosegue il quotidiano, il senatore avrebbe tracciato anche una mappa finanziaria e politica della contestazione. Tra gli elementi portati all'attenzione dei pm, Lotito ha fatto riferimento alla presenza, durante le ultime manifestazioni, di alcuni personaggi noti della politica italiana. Tra questi Mauro Masi, oggi presidente della Banca del Fucino, l'istituto di credito attraverso il quale i tifosi vorrebbero avviare un'iniziativa di azionariato popolare. Tra i riferimenti anche la linea editoriale tenuta da alcuni organi di stampa. Sul palco dei contestatori, inoltre, è salito anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Va precisato con chiarezza che nessuna delle persone citate risulta indagata o coinvolta nell'inchiesta. Le attività d'indagine, riporta sempre Il Fatto Quotidiano, sono tuttora in corso, e gli inquirenti avrebbero preso in seria considerazione le denunce presentate da Lotito.

Secondo i pm, infatti, sarebbe in atto nei confronti del presidente biancoceleste «un'opera di fiaccamento» che, se ricostruita come frutto di un unico progetto criminoso, potrebbe configurarsi in un contesto riconducibile allo stalking. Un quadro, comunque, ancora tutto da verificare, in un'inchiesta che si preannuncia lunga e delicata.

Pubblicato il 04/07