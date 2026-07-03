Un ex ha convinto Pedraza a scegliere la Lazio: ecco chi
03.07.2026 21:30 di Simone Locusta
Nel corso della sua presentazione ai microfoni ufficiali del club, Pedraza ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Lazio, soffermandosi sugli aspetti che hanno inciso maggiormente sulla sua decisione. Di seguito le sue parole:
"Ovviamente anche giocare in Europa sarebbe un aspetto fondamentale, prima di venire alla Lazio ho parlato molto con Raul Albiol e Reina. Pepe conosce perfettamente la Lazio ed è un mio grande amico. Mi ha parlato benissimo e questo mi ha aiutato a prendere questa decisione".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.