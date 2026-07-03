Folorunsho ha un messaggio per i tifosi: "Vi abbraccio forte laziali"
03.07.2026 13:00 di Simone Locusta
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La fede calcistica di Michael Folorunsho è ben nota, l'attuale centrocampista del Napoli è un tifoso della Lazio da sempre. Folorunsho ha anche un passato nelle giovanili biancocelesti, ma non è mai riuscito a debuttare con la prima squadra. Durante la sua carriera gli è capitato in più occasioni di sfidare la sua squadra del cuore, e in qualche sessione di mercato è stato anche vicino a tornare. Nonostante la distanza, Michael è con il cuore a Roma, anche durante la manifestazione dei tifosi della Lazio. Di seguito le sue parole riportate in video: "Vi voglio bene, vi abbraccio forte laziali".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.