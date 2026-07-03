Mauri: "Questa situazione fa male, riportiamo la Lazio dove merita"
03.07.2026 10:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico Gaetano
Tra gli ex che hanno partecipato alla manifestazione dei tifosi della Lazio, anche se a distanza, c'era Stefano Mauri. L'ex capitano ha parlato così ai tifosi: "Da capitano per anni ho difeso e lottato con tutto me stesso per questi meravigliosi colori, in campo e fuori. Vivere una situazione così fa veramente male, tutti insieme dobbiamo riportare la lazio nei posti che meriti, l’aquila deve tornare a volare".
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