Calciomercato Lazio | Asp, accordo raggiunto con il Bayern: la palla passa al danese

03.07.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Asp, accordo raggiunto con il Bayern: la palla passa al danese

La cessione di Romagnoli prima e di Provedel poi porta nelle casse della Lazio un piccolo tesoretto che potrà essere reinvestito subito sul mercato. Come raccolto dalla nostra redazione, i soldi entranti andrebbero tutti su Jonathan Asp Jensen, prima scelta del club biancoceleste.

La Lazio è in pressing per portare a Formello il secondo acquisto della nuova stagione, dopo Alfonso Pedraza: l'accordo con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino del classe 2006, sarebbe stato raggiunto in queste ore e ora è tutto nelle mani del calciatore. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.