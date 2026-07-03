Calciomercato Lazio | Asp, accordo raggiunto con il Bayern: la palla passa al danese
03.07.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La cessione di Romagnoli prima e di Provedel poi porta nelle casse della Lazio un piccolo tesoretto che potrà essere reinvestito subito sul mercato. Come raccolto dalla nostra redazione, i soldi entranti andrebbero tutti su Jonathan Asp Jensen, prima scelta del club biancoceleste.
La Lazio è in pressing per portare a Formello il secondo acquisto della nuova stagione, dopo Alfonso Pedraza: l'accordo con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino del classe 2006, sarebbe stato raggiunto in queste ore e ora è tutto nelle mani del calciatore.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.