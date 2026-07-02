Lazio, Paradiso: "Un applauso alla sparuta minoranza. Non siamo disposti a..." - VIDEO

"Un applauso alla sparuta minoranza. In letteratura il romantico è quello che non si accontenta di vivere alla realtà che lo circonda, ma punta a qualcosa di più alto. Eccoci qui, siamo noi". Inizia così il discorso di Tommaso Paradio, sul palco a Piazza Ankara alla manifestazione contro Lotito.

Il cantante ha poi aggiunto: "L’evento di oggi non è una cosa che riguarda un gruppo di persone, i tifosi di un settore, questo è il popolo laziale. Sono le famiglie della Lazio. Ho visto bambini, nonne, padri, madre, non c’è distinzione. È un popolo contro uno. L’importante è esserci, il resto non conta. Io non ho vissuto la Lazio in B, ma mi dicono tutti della nostra unione, nulla poteva fermarci. Ora c’è una persona che ha detto che dobbiamo smettere di sognare, che dobbiamo fare ciò che dice lui. Questa è la dimostrazione che noi non siamo disposti a farlo".

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