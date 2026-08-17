Lazio, Zaccagni a Mediaset: "È un pugno in faccia, abbiamo sbagliato tanto"

Dopo il ko contro il Mantova, che ha sancito l'eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset ha parlato il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni. Queste le sensazioni a caldo: "È un pungo in faccia, soprattutto prima dell’inizio del campionato. Abbiamo meritato di uscire perché avremmo dovuto giocare con un altro appiglio e un altro atteggiamento, adesso dobbiamo resecare bene per partire meglio in campionato.

"Cantiere o no, non sono partite che puoi perdere e prendere sottogamba e per questo analizzeremo quello che c’è stato di sbagliato che è stato tanto e ripartiremo".

"Dobbiamo gestirla al meglio, veniamo da un mese e mezzo in cui abbiamo lavorato alla grande e volevamo partire col piede giusto. Non è stato così, però dobbiamo lasciarcela già alle spalle".

"Tifosi più lontani dopo questa eliminazione? Sicuramente, la situazione all’esterno è difficile e non cambia. Dobbiamo metterci la faccia, rimboccarci le maniche e ripartire insieme”.

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