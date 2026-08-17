Calciomercato | Tomori in uscita dal Milan: la posizione della Lazio
17.08.2026 12:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - C’è anche Tomori tra i nomi accostati alla difesa della Lazio negli ultimi giorni. Il centrale inglese è in uscita dal Milan e cerca squadra, ma per i biancocelesti l’idea sembra destinata a rimanere poco più di una suggestione.
La trattativa sarebbe possibile, seppur estremamente complicata per questione di ingaggio, nel caso in cui dovesse aprirsi uno spiraglio per Tavares al Milan. Ipotesi che, però, oggi appare improbabile.
Come riporta oggi il Messaggero, quindi, al netto dei primi approcci tra i due club per valutare l’idea Tomori la strada sembra essere in salita e difficilmente percorribile per la Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.