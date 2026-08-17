Lazio - Mantova, i quotidiani salvano solo Dele-Bashiru: le pagelle
17.08.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Pioggia di insufficienze per la Lazio dopo la gara contro il Mantova. Non si salva praticamente nessuno, tranne Dele-Bashiru che è l’unico a ricevere all’unanimità la sufficienza. Il palo all’inizio e un tentativo da fuori, oltre al solito movimento, bastano al nigeriano per convincere i quotidiani vista la pochezza del resto della squadra: queste le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Dele-Bashiru 6.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Dele-Bashiru 6.5
IL MESSAGGERO - Dele-Bashiru 6.5
CORRIERE DELLA SERA - Dele-Bashiru 5.5
TUTTOSPORT - Dele-Bashiru 6.5
IL TEMPO - Dele-Bashiru 5.5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.