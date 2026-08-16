Lazio - Mantova, quanti tifosi all’Olimpico? Il dato sulle presenze

16.08.2026 22:46 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Lazio - Mantova, quanti tifosi all’Olimpico? Il dato sulle presenze
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La scelta di chiudere curve e distinti non cambia lo scenario. È uno stadio desolante quello che accoglie la Lazio nella prima gara stagionale contro il Mantova. Si sentono soltanto i circa 2mila tifosi lombardi in un Olimpico che conta, a gara iniziata, poco più di 6mila presenze. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, i 5528 ingressi intorno alle 21:00 sono diventati 6286 poco dopo il fischio d’inizio. Meno dei 6800 contro il Pisa e meno dei 9500 presenti nell’agosto 2014 contro il Bassano Virtus nell’ultima sfida valida per i trentaduesimi di finale giocata dalla Lazio.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.