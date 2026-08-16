Il Milan soffia Rodrigo Mora alla Roma? La chiave è Gimenez. E la Lazio...

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Intreccio di mercato che riguarda Milan, Porto e Roma. Al centro c'è Rodrigo Mora, da tempo un obiettivo dei giallorossi. Il trequartista non è vicino a sbarcare nella Capitale, e anzi ora potrebbe arrivare in Italia per vestire un'altra maglia. Potrebbe essere quella rossonera, visto che Amorim sta cercando proprio un profilo di quel tipo. Come riportato da SportMediaset, la chiave potrebbe essere Santiago Gimenez, nel mirino della Lazio ma destinato proprio al Porto. Con lui, il Milan potrebbe convincere i portoghesi a lasciar andare Rodrigo Mora, che ha una valutazione altissima di 50 milioni di euro.