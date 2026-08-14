Lazio, Frattesi 'ruba' il numero a un compagno: ecco che maglia indosserà

14.08.2026 22:41 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Frattesi 'ruba' il numero a un compagno: ecco che maglia indosserà

Insieme all’ufficialità è arrivato anche l’annuncio del numero di maglia scelto da Davide Frattesi per la sua avventura alla Lazio. Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha scelto infatti la maglia numero 16 come si vede dalla foto pubblicata dal club biancoceleste con l'ex Inter al fianco di Fabiani

Durante il precampionato la 16 era stata la maglia di Bruno Galassi, che però salvo sorprese con la Lazio Primavera per l’inizio della stagione. Per Frattesi confermato anche in biacoceleste un numero che il centrocampista si porta dietro ormai dalla stagione 2019/20 a Empoli.

Al netto di Galassi, l’ultimo calciatore ad aver indossato la maglia numero 16 ella Lazio era stato Kamenovic, preceduto per anni da Marco Parolo. Tra gli ex proprietari della maglia scelta da Davide Frattesi anche Giannichedda, Lombardo, Okon, Di Matteo, Rambaudi, Venturin, Di Vaio, Doll, Casiraghi, Pedro Troglio e Renzo Garlaschelli.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.