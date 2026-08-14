Lazio, Frattesi 'ruba' il numero a un compagno: ecco che maglia indosserà
Insieme all’ufficialità è arrivato anche l’annuncio del numero di maglia scelto da Davide Frattesi per la sua avventura alla Lazio. Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha scelto infatti la maglia numero 16 come si vede dalla foto pubblicata dal club biancoceleste con l'ex Inter al fianco di Fabiani.
Durante il precampionato la 16 era stata la maglia di Bruno Galassi, che però salvo sorprese con la Lazio Primavera per l’inizio della stagione. Per Frattesi confermato anche in biacoceleste un numero che il centrocampista si porta dietro ormai dalla stagione 2019/20 a Empoli.
Al netto di Galassi, l’ultimo calciatore ad aver indossato la maglia numero 16 ella Lazio era stato Kamenovic, preceduto per anni da Marco Parolo. Tra gli ex proprietari della maglia scelta da Davide Frattesi anche Giannichedda, Lombardo, Okon, Di Matteo, Rambaudi, Venturin, Di Vaio, Doll, Casiraghi, Pedro Troglio e Renzo Garlaschelli.