Calciomercato Lazio | Ratkov lo ha rifatto: ha rifiutato un altro club

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CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio sembrerebbe essere entrato in una fase caldi svolta. Nella giornata di ieri la società biancoceleste ha chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi all'Inter e nel frattempo a sondato anche le piste Mauro Icardi per l'attacco e Josip Sutalo per la difesa. Sono quest'ultime, d'altronde, le priorità che Gattuso aveva indicato alla società. Il tecnico calabrese vuole un centravanti che porti più gol di quelli che può garantire Ratkov e che si sposi maggiormente con il suo gioco. Poi c'è la necessità di aggiungere un difensore a un reparto ancora organo di Gigot e Patric e con la delicata situazione Romagnoli da gestire.

USCITE - Per potersi muovere, soprattutto, in attacco la Lazio ha bisogno però di dover far prima spazio. I nomi in uscita sono quelli di Ratkov e Dia e proprio il serbo sembrerebbe essere quello che ha più mercato. Il classe 2003, come vi avevamo anticipato, aveva attirato l'attenzione della Dinamo Mosca (disposta a mettere sul piatto 15 milioni di euro), ma a far saltare il banco era stato lo stesso attaccante rifiutando la destinazione.

'NO' AL SOUTHAMPTON - Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la storia si sarebbe ripetuta anche nelle ultime ore. A farsi avanti con particolare insistenza per Ratkov era stato il Southampton. I Saints speravano di poter portare il centravanti in Inghilterra per affidare ai suoi gol la risalita in Premier League, ma dal giocatore è arrivato un 'no' secco alla destinazione. La scelta di Ratkov costringe la Lazio a fare delle riflessioni. Da Formello dvorà uscire un attaccante tra lui e Dia, altrimenti sarà complicato farne entrare un altro.