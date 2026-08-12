GOSSIP | Ronaldo e Georgina finalmente sposi: i dettagli del matrimonio

Alla fine ecco il matrimonio dell’anno. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono convolati a nozze come testimonia il post pubblicato sui social da entrambi. La cerimonia è avvenuta in gran segreto in presenza solo dei cinque figli. Ronaldo dopo la celebrazione del matrimonio ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto... <<< RONALDO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini