Calciomercato Lazio | Torna di moda Dodzic? Le ultime
30.07.2026 16:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Stefan Dodzic torna di moda dalle parti di Formello. Accostato con insistenza alla Lazio durante il mercato di gennaio, il centrocampista serbo di proprietà dell'Almeria può rivelarsi un'opzione per la nuova trequarti di Gattuso. A gennaio il club spagnolo rifiutò un'offerta di circa 18 milioni della Lazio ma, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ora le cose possono cambiare. L'Almeria può aprire alla cessione, la la valutazione si aggra intorno ai 20 milioni, si può trovare un accordo fra i 12 e i 15 milioni più bonus. Il classe 2005 non piace però solo alla Lazio: c'è anche il Bologna sulle sue tracce.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.