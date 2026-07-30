Udinese, Nani spiega la querelle Zaniolo: "Ecco com'è andata"

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Intervenuto in conferenza stampa durante il Media Day a Lienz direttamente dal ritiro dell'Udinese, il Group Technical Director dei friulani Gian Luca Nani ha raccontato la verità dietro la vicenda Zaniolo. Di seguito le sue parole.

"Le cifre uscite non sono reali, noi lavoriamo sulla sostenibilità, ma detto questo è stata una trattativa normale, abbiamo rinnovato quest'anno, magari ha fatto meno clamore ma abbiamo parlato tre mesi con Davis per rinnovare. Per noi però ripartire da Davis e Zaniolo era fondamentale, poi Zaniolo è un po' più pubblico e se ne parla di più. Abbiamo preferito a un certo punto far sì che restasse tranquillo, alla fine abbiamo trovato la quadra e tutte le parti sono contentissime di continuare assieme. Ha un contratto per il quale sarà il più motivato di tutti a fare bene, è un grande professionista, l'Udinese vuole ripartire da loro due".