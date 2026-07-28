Calciomercato Lazio | Markmann, trattativa saltata. Di Marzio: "Ha rifiutato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"La fumata, almeno per adesso, è tutt'altro che bianca". Si leggeva su Lalaziosiamonoi.it già questa mattina, in riferimento all'operazione che avrebbe dovuto portare Noah Markmann in biancoceleste. Il vero nodo non riguardava, secondo le nostre anticipazioni, l'accordo tra i club effettivamente raggiunto, bensì la volontà del calciatore stesso.

E ora la situazione sarebbe in un certo senso precipitata. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il classe '07 avrebbe rifiutato la Lazio, facendo saltare la trattativa col Nordsjælland. "Noah Markmann ha rifiutato la proposta della Lazio. La trattativa con Nordsjælland è saltata", si legge su X.

L'inserimento del Trabzonspor e alcune opportunità che potrebbero aprirsi in Premier League aveva già rallentato l'operazione, che in prima battuta sembrava proseguire in modo spedito. Il difensore danese aveva preso tempo, valutato anche eventuali altre destinazioni. E ora sarebbe arrivato il 'no'.