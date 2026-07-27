Calciomercato Lazio | Rispunta un vecchio obiettivo per l’attacco: l’indiscrezione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Cercasi attaccante in casa Lazio. Nonostante il buon ritiro di Artistico e la presenza dei vari Ratkov, Dia e Noslin la squadra biancoceleste ha bisogno di un nuovo attaccante da portare a Formello.

Diversi i nomi emersi nelle ultime settimane, tutti abbastanza complicati per costi o formula dell’eventuale trattativa. Nelle ultime ore però, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe essere tornato di moda un vecchio obiettivo della Lazio.

Secondo il quotidiano infatti la società biancoceleste avrebbe messo nuovamente gli occhi su Armando Broja, ec calciatore del Chelsea oggi impegnato con la maglia del Burnley. Il club inglese, con cui un anno fa fu chiusa la trattativa per Tchaouna, sarebbe disposto a cedere il calciatore albanese in prestito, senza obbligo di riscatto. Lo stesso attaccante sarebbe ben felice di provare un’esperienza in Italia: la Lazio ci pensa.