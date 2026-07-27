Reggina, Lotito ufficializza Marchionni: oggi il raduno, via al ritiro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Dopo quella di Giancarlo Romairone, neo ds, la Reggina ha ufficializzato l’allenatore per la prossima stagione. Sarà Marco Marchionni il tecnico che guiderà gli amaranto nel primo campionato della società del patron Claudio Lotito. Ha firmato per un anno. Marchionni, con Romairone, sarà presente al Sant’Agata stamani per accogliere i calciatori amaranto. Da oggi, infatti, inizia il raduno della stagione che, riporta Corriere dello Sport, dovrebbe rilanciare la Reggina tra i professionisti.



Sede del raduno sarà il Sant’Agata. Nel centro sportivo reggino vecchi e nuovi amaranto faranno la conoscenza tra loro e con il gruppo dirigente. Quindi si sottoporranno alle consuete visite mediche di idoneità. Infine, spazio ai test tecnici che dureranno tre giorni. Le conclusioni di Marchionni, dei suoi collaboratori e del direttore sportivo Romairone, porteranno alla formazione del gruppo che inizierà la preparazione.

Fase che potrebbe essere avviata sempre nel centro sportivo oppure nella sede del ritiro ancora non comunicata. Si stanno valutando alcune località di montagna.