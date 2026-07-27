Lazio, arrivano segnali da Ratkov: gol lampo e rigore conquistato

RASSEGNA STAMPA - Dopo la prova opaca di Artistico, stavolta è stato Ratkov a prendersi la scena. Entrato all'intervallo della seconda amichevole estiva contro la Flaminia Civita Castellana, il centravanti serbo ha impiegato appena 24 secondi per trovare il gol con una conclusione al volo di destro, conquistando poi anche un calcio di rigore nel finale. Una risposta importante dopo l'esclusione iniziale e, soprattutto, l'esatto contrario di quanto visto contro la Primavera, quando a mettersi in evidenza era stato l'ex Spezia.

La Lazio ha chiuso il test di Formello con un netto 6-0, risultato da valutare comunque considerando il modesto livello dell'avversario, formazione di Serie D che ha schierato anche alcuni giocatori in prova. Al di là del punteggio, Gattuso ha chiesto ai suoi di mettere in pratica i principi provati in allenamento: difesa alta, coperture preventive, gioco sugli esterni e continui cambi di sistema, passando dal 4-3-3 iniziale al 4-2-3-1 con Dia alle spalle di Ratkov.

In gol anche Cancellieri, Dele-Bashiru e il giovane Ricardo Bordon, mentre nella ripresa ha fatto il suo esordio Doekhi, vicino al gol di testa. Restano invece le assenze nel reparto arretrato, con Patric e Gigot ancora indisponibili, oltre a Tavares tenuto a riposo per l'infiammazione al ginocchio. Indicazioni positive, dunque, ma che non cambiano le priorità della Lazio sul mercato: servono ancora un centravanti e un difensore centrale.